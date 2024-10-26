İş Sanat’tan Cumhuriyet Bayramı'na özel Çocuk Atölyeleri
İş Sanat minik sanatseverlerin Cumhuriyet Bayramı'nı Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ve Ankara Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde düzenlediği ücretsiz atölyeler ile kutluyor. Çocuklar bu atölyelerde Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte ülkemizin gelişimi için atılan adımları öğrenecek, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan sanatçılarımızla ve eserleriyle tanışacak, bu eserlerden yola çıkarak farklı malzemeler eşliğinde hayallerindeki tasarımları oluşturacak.
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu-İstanbul
ŞEHİRDE KUTLAMA VAR
29 Ekim Salı, 14.00
Yaş grubu: 6-9 yaş
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan Fikret Mualla, Fahir Aksoy gibi sanatçıların şehir hayatını konu alan resimlerinin çocuklarla birlikte inceleneceği bu atölyede, mukavva şablonlara şekil vererek, katlayarak, boyayarak, yaşadığı mahallede kendi hayal ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasını üç boyutlu bir yaratıcı çalışmaya dönüştürecek. Atölyenin sonunda çocukların ürettiği tüm mahalleler bir araya gelecek; şehirde kocaman ve rengarenk bir bayram kutlamasına dönüşecek.
ŞEHRİN LEZZETLERİ VE SESLERİ
29 Ekim Salı, 15.30
Yaş grubu: 7-10 yaş
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”de yer alan birbirinden farklı lezzetlerin sunulduğu pazar yeri, manav, fırın, dükkân ve sokak satıcılarını konu alan eserlerin incelenmesiyle başlanacak bu atölyede çocuklarla dünden bugüne değişen ve yıllara meydan okuyan İstanbul sokak lezzetleri ve sesleri üzerine sohbet edilecek. Ardından, çocuklar, inceledikleri bir resimden ilham alarak bir sokak lezzeti seçecek ve bu lezzet için farklı dokularda malzemeler kullanarak kendi mini üç boyutlu seyyar tezgahını tasarlayacak.
İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus-Ankara
CUMHURİYET POSTASI
27 Ekim Pazar, 13.00
Yaş grubu: 8-10 yaş
Bu atölyede çocuklar Cumhuriyet’in ilanı sonrası ülkemizin gelişimi için atılan adımları bir eğitmen eşliğinde inceleyecek ve o dönemin pullarının replikalarıyla birlikte kendi kartpostallarını tasarlayacak.
Ücretsiz atölyeler hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak için rhm.atolye@issanat.com.tr (İstanbul) ve ibm.atolye@issanat.com.tr (Ankara) adresleri ile iletişime geçebilirsiniz.
29 Ekim’de açılışının birinci yıldönümünü kutlayacak olan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 31 Ekim'e dek ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. İktisadi Bağımsızlık Müzesi ziyaretleri ücretsizdir.