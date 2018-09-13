Hukukçular, kararname uyarınca dövizle yapılmış iş ve hizmet sözleşmelerinin bir ay içinde Türk Lirası’na çevrilmesi gerektiğini ifade etti.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu şirketler, deniz ve hava yolları şirketleri, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilciliklerinde çalışan Türk vatandaşları döviz üzerinden ücret alabiliyor.

Bunların iş sözleşmesinde ücretler dövizle belirleniyor. Hukukçular, kararnamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na uygulamanın istisnalarını belirleme yetkisi verildiğine dikkat çekerek, bu yetki çerçevesinde sınırlama getirilmediği takdirde özellikle yabancı şirket ve kuruluşlarda çalışanların iş sözleşmelerinin değiştirilmesi gerekeceğini, bunun da Türk vatandaşları açısından mağduriyet yaratacağını belirtti.

Kararname, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bedellerin, otuz gün içinde Türk Lirası olarak yeniden tespit edilmesini öngörüyor.

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