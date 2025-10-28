İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralı

Konya'daki olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bezirgan Sokak üzerinde bir oto tamir bakim servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen bir şahıs yanında bulunan av tüfeği ile rastgele ateş açtı.

Olay yerinde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.