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Haberler Gündem 3. Sayfa İŞÇİ ÖLDÜ! Son dakika: Azot tankından gaz sızdı! Sonrası feci! - VİDEO HABER
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Azot tankından gaz sızdı! Sonrası feci!

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir fabrikada tanktan sızan azot gazından zehirlenen işçi Ali Ekber Demirtaş (40) yaşamını yitirdi. Demirtaş'ı kurtarmaya çalışan teknisyen ise gazdan etkilendi

İŞÇİ ÖLDÜ! Son dakika: Azot tankından gaz sızdı! Sonrası feci! - VİDEO HABER
Azot tankından gaz sızdı! Sonrası feci!
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DHA

Kocaeli'nde sabah saatlerinde, Körfez ilçesindeki İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ) fabrikasında yürek yakan bir olay meydana geldi.

Fabrikada bakım, kontrol ve temizlik çalışmalarının yapıldığı sırada azot tanklarının bulunduğu depoya giren taşeron firmada çalışan işçi Ali Ekber Demirtaş (40), tanktan sızan azot gazından etkilendi.

TEKNİSYEN, İŞÇİYİ DEPODAN ÇIKARDI

DHA'da yer alan habere göre işçinin baygınlık geçirdiğini fark eden teknisyen G.G., işçiyi depodan çıkarmayı başardı. Fabrika yöneticileri 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen Ali Ekber Demirtaş'a müdahalede bulundu.

İŞÇİ MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Demirtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gazdan hafif etkilenen teknisyen G.G.´ye ise olay yerinde müdahale edildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından yaşamını yitiren işçinin cenazesi Körfez Mezarlığı morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"GİRMEMESİ GEREKEN BÖLGEYE GİRDİ"

Olayın ardından fabrikadan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "4 Ekim 2021 tarihinden bu yana üretimin durduğu ve planlı bakım çalışmalarının yapıldığı fabrikamızda, 6 Ekim tarihinde son derece üzücü bir kaza meydana gelmiştir. Bakım, kontrol ve temizlik çalışmalarının yürütüldüğü esnada dışardan hizmet aldığımız firma çalışanının, izne tabi ve girmemesi gereken bölgeye girdiğini fark eden İGSAŞ çalışanımız, hızlıca kendisine müdahale etmek istemiş, fakat her ikisi de gaza maruz kalmışlardır.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Emniyet ve sağlık birimlerinin yerinde ve hızlı müdahalesine rağmen, maalesef dışardan hizmet aldığımız firma çalışanı arkadaşımız kurtarılamamıştır. Ayakta tedavi edilen İGSAŞ çalışanı arkadaşımızın sağlık durumu iyidir. Hayatını kaybeden müteahhit firma çalışanı arkadaşımıza Allah´tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz."

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