

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),11-13 Ekim tarihlerinde Antalya Belek’te Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile bakanlık görevlileri, işçi konfederasyonlarının ve bağlı sendikaların başkanları ve işveren sendikalarının katılımı ile düzenlenecek Ortak Paylaşım Forumu’na evsahipliği yapacak. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek, kamu, işveren ve işçi temsilcileri olarak el ele ülkemiz için mutluluk yaratacak konuları konuşmayı ve paylaşmayı amaçlıyoruz. Kapsamı ve tarafları bakımından yapacağımız organizasyonla dünyaya örnek olmak istiyoruz. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu gibi geleneksel hale getirmek istediğimiz forumla, çalışma hayatının taraflarını aynı masa etrafında toplayıp ülke yararına kararlar almayı amaçlıyoruz. Forumun sonunda tüm katılımcıların söz sahibi olduğu bir sonuç bildirgesi yayımlamayı planlıyoruz. Hedefimiz, kadın, genç, engelli ve çevre gibi başlıklarda bildirgede yer alan maddelerin toplu iş sözleşmelerinin kapsamına dahil edilmesi” diye konuştu.



KİMLER KATILACAK?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, toplantıya ekibiyle katılacağını bildirdi. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon üyesi tüm sendikaların katılacağını belirtti. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, katılmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Akansel Koç, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un göreve geldikten sonra Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu ziyaret ettiğini vurgulayarak, bu ziyaretin ilk defa gerçekleştiğini, bu tür toplantıların Türkiye’de diyalog ortamının gelişmesine katkıda bulunacağına inandıklarını söyledi.

Daha önce işçi ve işveren konfederasyonlarının başkanları düzeyinde toplantılar yapıldığını ancak şimdiye kadar tüm sendika yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı olmadığını kaydeden Akansel Koç, dünyada da benzeri bulunmadığını belirtti. Toplantılarda kıdem tazminatı gibi konulara girilmeyeceğini, daha çok masanın etrafında yer bulamayan kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler gibi kesimlerin sorunlarının tartışılacağını ifade eden Koç, toplantının sonunda ortak bildiri yayımlanmasının hedeflendiğini anlattı. Koç, alınan kararların kâğıt üzerinde kalmayacağını, toplu sözleşmelerle hayata geçirilmesinin amaçlandığını vurguladı.