Işığın tarihini aydınlatan sergi Rezzan Has Müzesi'nde

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde yer alan Rezan Has Müzesi, 23 Ekim tarihinde açılışını gerçekleştirdiği “Geçmişin Işığında: Aydınlatmanın Kronolojisi” sergisi Paleolitik dönemden Bizans ve İslam uygarlıklarına uzanan geniş bir zaman diliminde kullanılan 200’e yakın aydınlatma aracını bir araya getiriyor.

Rezan Has Müzesi’nin değerli koleksiyonunun yanı sıra İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nden derlenen eserler arasında farklı dönemlere ait aydınlatma objeleri bulunuyor. Osmanlı döneminden günümüze uzanan ve tarihi Haliç Tütün Fabrikası’nda bulunan Rezan Has Müzesi, arkeoloji ve sanat tarihinin önemli eserlerini ziyaretçilerle buluşturarak geçmiş ile bugünü aynı çatı altında bir araya getiriyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet’in Işığında Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk” projesi kapsamında düzenlenen sergide; İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nden ödünç alınan 64 eser ile müze koleksiyonundan seçilen eserler bir araya geliyor. Bazıları ilk kez sergilenecek yaklaşık 200 eser Tunç Çağı’nın açık kandillerinden başlayarak Antik Yunan ve Roma Dönemlerinin bezemeli örneklerine, Bizans kiliselerini aydınlatan bronz polikandilionlardan İslami Dönem’in sırlı kandillerine kadar uzanan bir kronoloji oluşturuyor.

Ziyaretçilere toplumların ışık aracılığıyla dünyayı nasıl anlamlandırdığını gösteren kapsamlı bir görsel yolculuk sunan sergi, eserler aracılığıyla yalnızca ışığın teknik gelişim süreçlerini değil; aynı zamanda farklı kültürlerin inançlarını, estetik anlayışlarını ve toplumsal yaşam biçimlerini de keşfetme imkânı sunuyor. Işığın gündelik yaşamdan kutsal ritüellere kadar uzanan birlikteliğini gözler önüne seren sergi, tarih boyunca toplumların ışık aracılığıyla dünyayı nasıl anlamlandırdığını aktarıyor.

.png

Zengin arkeolojik koleksiyonları ve özel sergileriyle geçmiş ile bugünü aynı çatı altında bir araya getiren müze, Kadir Has Üniversitesinin kültür ve sanatı toplumla buluşturma misyonunu destekliyor. Işığın insanlık tarihi için yalnızca bir aydınlatma aracı değil, aynı zamanda kültürlerin şekillenmesinde önemli bir sembol olduğunun vurgusu yapılan sergi, tarih meraklıları ve sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Sergi, haftanın her günü 09:00 – 18:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.