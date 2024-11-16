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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Işık Senfonisi' sergisi söyleşisi

        'Işık Senfonisi' sergisi söyleşisi

        Yapı Kredi bomontiada, 20 Kasım Çarşamba gün, 'Cumhuriyetin Sanatçı Ailesi; Işık Senfonisi' sergisi kapsamında sanatçı, yazar Oylum Öktem ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Görsel Yönetmeni Birol Bayram'ın 'Cumhuriyetin Sanatçı Ailesinin Toplumla Bağı' söyleşisine ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 00:01 Güncelleme: 16.11.2024 - 00:01
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        'Işık Senfonisi' sergisi söyleşisi 
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        Yapı Kredi bomontiada, “Cumhuriyetin Sanatçı Ailesi; Işık Senfonisi” sergisi kapsamında sanatçı, yazar Oylum Öktem ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Görsel Yönetmeni Birol Bayram’ın "Cumhuriyetin Sanatçı Ailesinin Toplumla Bağı’’ söyleşisine ev sahipliği yapıyor. Oylum Öktem’in sergi ile aynı adı taşıyan kitabının lansmanı dolayısıyla 20 Kasım Çarşamba günü saat 18.30’da başlayacak etkinlik, Ezgi Köker-Erdem Sökmen dinletisi ve sanatçı eşliğinde gerçekleştirilecek sergi turu ile tamamlanacak.

        Oylum Öktem’in yirmi yıl boyunca üzerinde çalıştığı; Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar resim, müzik, edebiyat ve heykel sanatlarının gelişimine önemli katkılar sunan sanatçı ailesinin arşivi ‘‘Cumhuriyetin Sanatçı Ailesi: "Işık Senfonisi’’ tarihte ilk kez sergileniyor. Oylum Öktem’in bir bağ niteliğindeki “Bir Çağın Kapanışı; Yeniden Doğuş” adlı beşinci kişisel sergisi ise sanatçının 25’i aşkın heykel, fotoğraf ve video çalışmasından oluşuyor. Öktem’in, yaratım sürecinde imgenin bilinçdışında eyleme geçmesi ile bu kendinden kopup “Yeni Kendine” kanat açma; içkinliğin dünyasını aşkınlığa kavuşturduğu bilgisi eserleri aracılığıyla açığa çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yapı Kredi bomontiada
        #Oylum Öktem
        #Birol Bayram
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