İtalyan araştırmacılar, Mısır’ın başkenti Kahire’deki Giza Piramitleri’nin altında yaklaşık bin 220 metre derinliğe kadar uzanan ve piramitlerden 10 kat daha büyük olduğu öne sürülen geniş bir yer altı yapısı keşfettiklerini duyurdu.

Pisa Üniversitesi’nden Corrado Malanga, Strathclyde Üniversitesi’nden Mısırbilimci Armando Mei ve radar uzmanı Filippo Biondi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, piramitlerin 640 metre altında 8 dikey silindirik yapı ve bin 220 metre derinlikte henüz tanımlanamayan oluşumlar tespit edildi.

Henüz bağımsız uzmanlar tarafından hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan çalışmanın, okyanus tabanını haritalamak için kullanılan sonar radar benzeri bir teknolojiyle elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntülere dayandığı kaydedildi.

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Araştırmanın sözcüsü Nicole Ciccolo, İtalya’da düzenlenen bir toplantıda, araştırma kapsamında elde edilen verileri paylaşarak yapılan çalışmanın arkeolojik araştırmaların sınırlarını yeniden tanımladığını söyledi.

"İDDİALAR TAMAMEN YANLIŞ"

Mısır’ın eski antik eserler bakanı ve ünlü arkeolog Dr. Zahi Hawass iddiaları “tamamen yanlış” ve “sahte haber” olarak nitelendirdi.

Hawass, The National’a yaptığı açıklamada, “Piramidin içinde radar kullanıldığı iddiası doğru değil ve kullanılan teknikler ne bilimsel olarak onaylanmış ne de geçerli” dedi.

Denver Üniversitesi'nden radar uzmanı Profesör Lawrence Conyers ise mevcut teknolojinin yerin bu kadar derinlerine nüfuz etmesinin mümkün olmadığını ve yer altı şehri fikrinin fazla iddialı olduğunu belirtti.

Conyers ayrıca keşfin doğrulanması için hedefli kazılar yapılması gerektiğini aktararak, verilerin bağımsız analizlere de açık olması gerektiğini bildirdi.