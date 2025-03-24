Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam "Piramitlerden 10 kat daha büyük" Giza'nın altında gizemli şehir!

        Mısır piramitlerinin altında piramitlerden 10 kat daha büyük bir yapı keşfedildi

        İtalyan araştırmacıların Kahire'deki Giza Piramitleri'nin altında piramitlerden 10 kat daha büyük olduğu öne sürülen geniş bir yer altı yapısı keşfettikleri açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        ABONE OL

        İtalyan araştırmacılar, Mısır’ın başkenti Kahire’deki Giza Piramitleri’nin altında yaklaşık bin 220 metre derinliğe kadar uzanan ve piramitlerden 10 kat daha büyük olduğu öne sürülen geniş bir yer altı yapısı keşfettiklerini duyurdu.

        Pisa Üniversitesi’nden Corrado Malanga, Strathclyde Üniversitesi’nden Mısırbilimci Armando Mei ve radar uzmanı Filippo Biondi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, piramitlerin 640 metre altında 8 dikey silindirik yapı ve bin 220 metre derinlikte henüz tanımlanamayan oluşumlar tespit edildi.

        Henüz bağımsız uzmanlar tarafından hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan çalışmanın, okyanus tabanını haritalamak için kullanılan sonar radar benzeri bir teknolojiyle elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntülere dayandığı kaydedildi.

        REKLAM

        Araştırmanın sözcüsü Nicole Ciccolo, İtalya’da düzenlenen bir toplantıda, araştırma kapsamında elde edilen verileri paylaşarak yapılan çalışmanın arkeolojik araştırmaların sınırlarını yeniden tanımladığını söyledi.

        "İDDİALAR TAMAMEN YANLIŞ"

        Mısır’ın eski antik eserler bakanı ve ünlü arkeolog Dr. Zahi Hawass iddiaları “tamamen yanlış” ve “sahte haber” olarak nitelendirdi.

        Hawass, The National’a yaptığı açıklamada, “Piramidin içinde radar kullanıldığı iddiası doğru değil ve kullanılan teknikler ne bilimsel olarak onaylanmış ne de geçerli” dedi.

        Denver Üniversitesi'nden radar uzmanı Profesör Lawrence Conyers ise mevcut teknolojinin yerin bu kadar derinlerine nüfuz etmesinin mümkün olmadığını ve yer altı şehri fikrinin fazla iddialı olduğunu belirtti.

        Conyers ayrıca keşfin doğrulanması için hedefli kazılar yapılması gerektiğini aktararak, verilerin bağımsız analizlere de açık olması gerektiğini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Giza piramitleri
        #Mısır Piramitleri
        #yer altı şehri
        #haberler
        #mısır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        İmparator Montella!
        İmparator Montella!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!