İşte A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, Macaristan'ı play-off'ta eleyerek A Ligi'ne yükseldi. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu. İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri...
UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turunda Macaristan'ı toplam 6-1'lik skorla eleyen A Milli Takım'ın, tarihinde ilk kez yükseldiği Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
TARİHTE İLK KEZ A LİGİ
Milliler, 2018 yılından itibaren düzenlenen Uluslar Ligi organizasyonda ilk kez A Ligi’nde mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi’nde daha önce B ve C Ligi’nde oynamıştı.
A Milli Takım 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne 4. torbadan katılacak.
İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:
Çekya
Sırbistan
Hollanda
İngiltere
İspanya
İtalya
Danimarka
Fransa
Hırvatistan
Belçika
Portekiz
Almanya
Galler
Norveç