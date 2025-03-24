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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İşte A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! - Futbol Haberleri

        İşte A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

        UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, Macaristan'ı play-off'ta eleyerek A Ligi'ne yükseldi. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu. İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 10:13 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:13
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        UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turunda Macaristan'ı toplam 6-1'lik skorla eleyen A Milli Takım'ın, tarihinde ilk kez yükseldiği Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

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        TARİHTE İLK KEZ A LİGİ

        Milliler, 2018 yılından itibaren düzenlenen Uluslar Ligi organizasyonda ilk kez A Ligi’nde mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi’nde daha önce B ve C Ligi’nde oynamıştı.

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        A Milli Takım 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne 4. torbadan katılacak.

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        İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:

        5

        Çekya

        6

        Sırbistan

        7

        Hollanda

        8

        İngiltere

        9

        İspanya

        10

        İtalya

        11

        Danimarka

        12

        Fransa

        13

        Hırvatistan

        14

        Belçika

        15

        Portekiz

        16

        Almanya

        17

        Galler

        18

        Norveç

        19

        Yunanistan

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