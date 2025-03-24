İşte A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

TARİHTE İLK KEZ A LİGİ

Milliler, 2018 yılından itibaren düzenlenen Uluslar Ligi organizasyonda ilk kez A Ligi’nde mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi’nde daha önce B ve C Ligi’nde oynamıştı.