CHP'nin 6 Nisan'da yapılması planlanan Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Levent Çelik ve Hatip Karaaslan CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edilmesi için başvuruda bulundu. iki delege harekete geçti. 3 isim olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvurdu.

CHP ön seçimine 2 gün kala CHP'den olağanüstü kurultay kararı almıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay kararını açıklarken, 6 Nisan Pazar günü yapılması planlanan kurultayla CHP'nin yeni yönetimini belirlemesi bekleniyordu.

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CHP olağanüstü kurultay kararı aldı Haberi Görüntüle

"Başvuru yapmasaydık sandığı elimizden alacaklardı" diyen Özel, böylece, yönetime kayyum atama ihtimali ortadan kalktığını ifade ederek, karara ilişkin şu konuşmayı yaptı:

“O adayı belirletmemek için bugün bir tenezzül, yeni bir tasarruf, yeni bir girişim. Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atayarak, pazar günkü seçimi engel olmaya çalışanların, yazı yazanların, ‘Efendim binalar dışında oy kullanılamaz, halk oy kullanamaz, bilmem ne yapamaz…’ Bu hazırlıklarını da gördük. Buna karşı bugün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız resmi kayıtlara girmiş olan bir başvuruyu büyük bir memnuniyetle size açıklamak isterim.

Tüzüğümüzün Genel Başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, tüzüğümüzün 48’inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince, orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak, 15 gün sonrasına Olağanüstü Kurultay kararı aldığımızı, partiyi Olağanüstü Kurultay’a götürmek suretiyle kayyım girişimlerinin önünü kestiğimiz tüm Türkiye’ye ilan ederiz.

Bundan sonraki süreçte 15 gün sonra, 6 Nisan günü her birinin kişisel ve partili namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin delegeleri Olağanüstü Kurultay sandığının başına geçip bu süreçte sırf hırstan, ihtirastan, gözü dönmüşlükten, bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk’ün kurduğu partiye kayyım atamaya bile kalkışan, niyetlenenlere inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir. O gün, 6 Nisan günü ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye, bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesini tazelemelerine talibim. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak partiyi Olağanüstü Kurultay’a götürüyorum. Ve bunu 23 Mart günü yapacağımız Cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül akla ‘Haydi işinize’ diyerek yolumuza devam ediyoruz."