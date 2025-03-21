CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı. Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hepinizin bildiği gibi 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren yargı eliyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Belediye Başkanımıza, Beşiktaş Belediye Başkanımıza, Beykoz Belediye Başkanımıza, Esenyurt Belediye Başkanımıza, İstanbul Özelinde belediye başkanları üzerinden Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı tacizlerinin, gerçek niyetlerinin Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmak. Bunun için diplomasının iptalini dahi göze almak, 35 yıl önce ilanla çağırdıkları bir öğrenciyi 31 yıl önce verdikleri diplomayı iptal ederek Türkiye'de anayasal güvencelerin, hukuk güvencelerinin tamamını askıya almayı da göze almış bir iktidarla karşı karşıyayız.

"ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR"

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Ve günlerdir de bize, bizlere neler yaptıklarını görüyorsunuz. Siyasi partilerin kurultayları yapılıyor ve belli itiraz sürelerinden sonra sonuç kesinleşiyor. Buradan sonra 6 ay süreyle de birtakım süreler tükendikten sonra artık hiçbir şekilde kurultaylarla ilgili bir tartışma yürüyemeyecekken bununla ilgili çok net hükümler varsa varken aynı özel görevlendirilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmaya ve onun Cumhurbaşkanı adayı belirleme iradesini engellemeye yönelik Başsavcılık İstanbul'da bir gizli soruşturma yürütüyor.

Bunun yanında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine hiç yakışmayacak birtakım meczuplar bulunarak başvurular yaptırılıyor, ifadeler alınıyor falan. En nihayetinde her şeye tenezzül edenler bugün bizim 23 Mart'ta Türkiye'ye baharı getirecek Ekrem İmamoğlu'nu hem 1.750.000 Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyle hem de dayanışma sandığı dediğimiz sandıkları koyarak oy verme yerlerinde üye olmayanların da gelip bir yan sandıkta aynı pusulayı atarak Ekrem İmamoğlu'na ve bu sürece demokrasiye desteklerini ilan edebilecek bir süreçte bunu engellemek için her şeyi yaptılar.

"RESMİ BAŞVURU OLACAĞI GÜNE KADAR ADAYIMIZDIR"

En son 4 gün kala 23 Mart'a gittiler. Sayın İmamoğlu'nu gözaltına aldılar. 4 gün süreyle de o sürenin tamamını kullanıyorlar. Amaç kampanyayı kesmek ve bu seçimi yaptırmamak. Haklı olarak her biriniz sordunuz. Artık bundan sonra Ekrem İmamoğlu aday mı? Seçimi yapacak mısınız? Evet dedik. Kararlıyız dedik. Ya tutuklanırsa yine adayımızdır dedik. Diploması iptal adayımızdır, hukuk mücadelesi sürer. Resmi başvuru olacağı güne kadar adayımızdır. O gün resmi başvuru yapılmıyorsa bütün CHP üyeleri Ekrem İmamoğlu'dur. Birimiz girer seçimi alırız dedik. Yeter ki adayı belirleyelim. O adayı belirletmemek için bugün bir tenezzül yeni bir tasarruf, yeni bir girişim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atayarak pazar günkü seçimi engel olmaya çalışanların yazı yazanların, efendim binalar dışında oy kullanılamaz, halk oy kullanamaz, bilmem ne yapamaz. Bu hazırlıklarını da gördük ve buna karşı bugün içinde aldığımız bir kararı yaptığımız ve resmi kayıtlara girmiş olan bir başvuruyu büyük bir memnuniyetle size açıklamak isterim.