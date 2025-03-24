Brad Pitt kasırga mağdurlarının açtığı davayı kaybetmeye çok yakın

Brad Pitt ve kurucusu olduğu Make It Right adlı konut yardım kuruluşu, Katrina Kasırgası mağdurlarıyla zorlu bir hukuk mücadelesi içine girdi. 2005'teki felaketin ardından evsiz kalanlar için vakfı aracılığıyla 109 ev inşa ettiren Pitt, konut sakinleriyle mahkemede karşı karşıya geldi.

Evlerin pek çoğunda küf, böcek ve tahtaların çürümesi gibi sorunlar oluştuğunu söyleyen ev sahipleri, evlerin inşası için 12 milyon dolar harcayan Pitt'e ve vakfına 7 yıl önce 20,5 milyon dolarlık toplu dava açmıştı.

Brad Pitt, ABD eski başkanı Bill Clinton ile birlikte 2008'de temel atma törenine katılmıştı

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Hatalı ev inşa ettirildiği iddiasıyla davacı olan ev sahipleri, Make It Right adlı vakfın, keşif aşamasında büyük önem taşıyan belgeleri teslim etmesi yönünde bölge mahkemesinde büyük bir zafer kazandı.

U.S. Sun Gazetesi, 61 yaşındaki Hollywood yıldızının, yoğun film programıyla çakışmasını gerekçe göstererek ifade verme zorunluluğunu ortadan kaldırmaya çalıştığını yazdı. Pitt'in hukuk ekibi, ünlü oyuncunun davayla ilgili paylaşabileceği herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.