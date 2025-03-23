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        Haberler Gündem Güncel Kim tutuklandı, kim serbest kaldı? - Ekrem İmamoğlu ve tutuklanan diğer isimler kimler? | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik iki ayrı soruşturmada aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 48 kişi tutuklandı. Soruşturmada 41 kişi için de adli kontrol kararı uygulandı. Terör soruşturmasında da 3 tutuklama olduğu açıklandı. Peki her iki soruşturmada tutuklanan ve serbest kalan isimler kimler? Detaylar haberimizde..

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.03.2025 - 18:04 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:04
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        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
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        İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 kişinin tutuklanmasına karar verilirken; 44 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

        Listede yer almayan ve tutuklanan diğer isimler de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan
        Listede yer almayan ve tutuklanan diğer isimler de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ahmet Köksal, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Alper Aydın, Mete Sarısaltun, Murat Abbas, Kamil Timur Delibaş, Eyüp Subaşı, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz'ın tutuklanmalarına karar verildi.

        44 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

        Soruşturmalar kapsamında Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Yusuf Yüce'nin de aralarında bulunduğu 44 kişi yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        'KENT UZLAŞISI' SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA

        'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

        Öte yandan her iki soruşturmada tutuklanan ve serbest kalan isimlerle ilgili detaylar netleşti. Buna göre her iki soruşturmada tutuklanan ve adli kontrolle serbest kalanların isimleri belli oldu.

        Fotoğraf: İHA

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