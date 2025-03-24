Macaristan basını şokta: Türkler acımasız bir cellat oldu!
UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükseldi. Macaristan basını, A Milli Takım'ın zaferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte atılan manşetler...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Macaristan'ı deplasmanda da 3-0 yenerek A Ligi'ne yükseldi. Macaristan - Türkiye maçı Macar basınında da geniş yer buldu. İşte Macaristan medyasında yer alan maç yorumları...
"HAYAL OLARAK KALDI"
MAGYAT NEMZET: "Türkler, Marco Rossi'nin takımını Puskas'ta eledi, Elit Lig bir hayal olarak kaldı."
"TÜRKLERE KARŞI ÜÇ GOLLE KAYBETTİK"
MANDINER: "İyi bir başlangıç yapmamıza rağmen İstanbul'dan sonra Budapeşte'de Türklere karşı üç golle kaybettik ve Uluslar B Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz."
"MACAR MUCİZESİ GERÇEKLEŞMEDİ, KABUSA DÖNDÜ"
INDEX: "Macar mucizesi gerçekleşmedi, bir rüya yerine, milli futbol takımının 1001. maçı kabusa dönüştü: Marco Rossi'nin takımı, harika bir ilk yarım saat geçirmesine rağmen, her fırsatı değerlendiremedi ve ardından üç dakika içinde maçı kaybetti. Türkiye Milli Takımı, Puskas Arena'da kendi evinde 3-1 kazandığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak Milletler Ligi A Grubu'na yükselmeyi başardı."
"MACARİSTAN EN AĞIR YENİLGİSİNİ ALDI"
HVG: "Kötü bitti, Macaristan Milli Takımı, Milletler Ligi'nin elit takımına çift yenilgiyle veda etti. Macaristan Milli Takımı, Türkiye karşısında tarihinin en ağır yenilgisini aldı."
"TÜRKLER ACIMASIZ BİR CELLAT OLDU"
NEMZETI SPORT:" Türklere yine yenildik: Uluslar Ligi'nde 2.5 yıllık iç saha yenilgisizliği ve A Lig üyeliği sona erdi. Önce Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Attila Fiola'nın İsmail Yüksek'i düşürmesiyle konuk takım penaltı kazandı, ardından Hakan Çalhanoğlu acımasız bir cellat oldu. Takım henüz şoktan kurtulamamışken, iki dakika sonra Arda Güler, Denes Dibusz'un kalesinin sağ alt köşesine doğru baktı ve 10 metreden şutunu çekti. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi takım iki dakikada iki darbe yiyerek yere serildi."
"ÇOK BÜYÜK BİR TRAJEDİ DEĞİL"
444: "Macaristan Milli Futbol Takımı, rövanş maçında yenilip, Milletler Ligi A Grubu'ndan elendi. Bu çok büyük bir trajedi değil ancak Euro 2028'e katılmayı biraz daha zorlaştıracak; Doğrudan katılma hakkı elde edemeseydik A Ligi'nden büyük ihtimalle katılacaktık.
"TÜRKLER, MACARLARI ÜÇ DAKİKADA ŞOK ETTİ"
M4 SPORT: "Türkler, Macar Milli Takımını üç dakikada şok etti, Milletler Ligi B Grubu'nda devam ediyoruz. Macaristan Milli Futbol Takımı, Milletler Ligi A Grubu elemelerinde Türkiye'ye 3-0 yenilerek, toplamda 6-1'lik skorla B Grubu'na düştü."
"KENDİ TOPRAKLARINDA DA YENİLDİ"
BLIKK: "Başarı elde edilemedi: Macar Milli Takımı kendi topraklarında da Türkiye'ye yenildi."