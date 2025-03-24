İzmir'de yaşandı! Takside gasp kâbusu!

İzmir'in Konak ilçesinde kimliği belirsiz kişi, müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Tayfun Özişçiler'i (55) sırtına dayadığı sivri bir cisimle tehdit edip, 2 bin lirasını gasp etti. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 22.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, evli ve ikiz çocuk babası Tayfun Özişçiler'in kullandığı taksiye bindi.

Bayraklı ilçesine gideceğini söyleyen kişi, ıssız bir noktada Özişçiler'in sırtına cebinden çıkardığı sivri bir cisim dayadı. Kolunu da Özişçiler'in boynuna dolayan şüpheli, 2 bin TL gasp edip, kaçtı. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

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"CEBİNDE NEYİN VARSA ÇIKAR"

Görüntülerde; sürücü koltuğunun arkasında oturan şüphelinin sivri bir cisimle Özişçiler'i tehdit edip, kolunu boynuna doladığı görüldü. Bu sırada şüphelinin 'Cebinde neyin varsa çıkar. Çocuğum için yapıyorum. Sana zarar vermek istemiyorum' dediği, cebindeki parayı veren Özişçiler'in şüphelinin daha fazla para istemesi üzerine 'Yemin ederim başka param yok. İşe yeni çıktım' dediği duyuldu. Özişçiler polise şikayetçi olurken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

"BAŞTA RÜYA GÖRDÜĞÜMÜ DÜŞÜNDÜM"

30 yıldır taksi şoförü olduğunu ve korku dolu anlar yaşadığını belirten Özişçiler, "Önce sırtıma sert bir cisimle bastırdı, diğer kolunu da boğazıma doladı. Oğlu için yaptığını söyleyip, para istedi. Cebimdeki parayı vermek zorunda kaldım. Başta rüya gördüğümü düşündüm sonra gerçek olduğunu ve gasp edildiğimi anladım. Korktum" diye konuştu.

"GÖRÜNTÜLER MEVCUT, ARANIYOR"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da "Arkadaşımızdan paraları istemiş. O da soğukkanlı davranarak isterse aracın da anahtarını vereceğini ifade etmiş. Canına bir şey yapmamasını istemiş. Konu adli mercilerde. Şüpheli aranıyor. Kamera görüntüleri mevcut. Emniyet, şüpheliyi en kısa sürede yakalayacaktır. Biz de konunun takipçisiyiz. Burada kameranın önemi ortaya çıkıyor. Olay tüm çıplaklığı ile ortada" diye konuştu.