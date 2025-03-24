İkramiye farkları daha sonra yatırılacak

Emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşmayı bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda kişinin gözaltına alınması nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmalar nedeniyle teklifin görüşmelerine geçen hafta başlanamadı. Genel Kurul yarın tekrar toplanacak.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), teklifin yasalaşmasının gecikmesi üzerine 3 bin liralık kısmın bugünden itibaren hesaplara yatırılması kararı aldı. SSK kapsamında emekli, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi, aylık alma tarihlerine göre hesaplarına şöyle yatırılacak. Aylığını her ayın 17, 18 ve 19’unda alanların ikramiyesi bugün, aylığını her ayın 20, 21 ve 22’sinde alanların ikramiyesi yarın (Salı), aylığını her ayın 23, 24, 25 ve 26’sında alan SSK’lıların ikramiyeleri ise 26 Mart Çarşamba günü ödenecek.

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BAĞ-KUR kapsamında emekli aylığı, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi 27 Mart Perşembe, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyesi ise 28 Mart Cuma günü hesaplarına yatırılacak.

TBMM Genel Kurulu’ndaki emekli ikramiyenin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ise farklar ödenecek. Teklif bu hafta perşembe gününe kadar TBMM’de kabul edilmezse farkların ödenmesi Ramazan Bayramı sonrasına kalacak.

DUL VE YETİMLERE ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Emekli aylığı alanlara bu hafta 3 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ise geçen yıl Kurban Bayramında olduğu gibi hisseleri oranında ikramiye ödenecek. Hissesi yüzde 50 oranında olan dul ve yetim aylığı alanlara 1.500 TL, yüzde 25 oranında olanlara 750 TL ikramiye verilecek.

Herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan dul eşe yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanıyor. Hissesi yüzde 75 oranındaki kişilere bu hafta 2.250 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

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İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik oranlarına göre ödeme yapılıyor. İş göremezlik oranı yüzde 30 olanlara 900 TL, yüzde 40 olanlara 1.200 TL ikramiye verilecek.