Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadını zorla araca bindirerek kaçıran 5 kişiden 1'i İstanbul'da gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre ilçede yürüyüş yapan S.T. (22) yanına gelen 2 kişi tarafından zorla hafif ticari araca bindirildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından S.T'nin şüpheliler S.A, İ.A, M.A, A.B ve V.A. tarafından kaçırıldığını belirledi.

Ekipler S.A'yı İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İHA'nın haberine göre de kızları S.T.'nin kaçırıldığını öğrenen aile durumu Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbar etti. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan yenge S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari ağabey ve genç kızı bulmak için çalışmalar devam ediyor.