Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından İBB Meclisi çarşamba günü saat 13.00’te toplanacak ve İBB Başkan Vekilini seçecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 185 sandalye ile çoğunluk CHP’de. AK Parti’nin 120, MHP’nin 6, BBP’nin 2 üyesi bulunuyor. 1 üye de bağımsız. Bu durumda İBB’nin başkanvekili CHP’li olacak. Peki o isim kim? Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Belediye başkanlığındaki neredeyse yarım asırlık tecrübesiyle Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün ismi öne çıkıyordu.

"BAŞKANLAR ADAY OLAMIYOR"

Fakat 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 17. Maddesinde “Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz” diyor. Bu maddeye göre ilçe belediye başkanı olmayan Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından bir isim başkan vekili seçilebilecek. Hal böyle olduğundan Sinem Dedetaş ya da Hasan Akgün kanunen İBB Başkanvekili olamıyor.

Kulislerdeki isim ise İBB 1. Meclis Başkanvekili Nuri Aslan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yerine İBB 1'inci Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan atanmıştı. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle geçici bir süreliğine İBB Başkanlığı görevini devretme kararı almış, kendi el yazısıyla hazırladığı bir 'vekalet' yazısını İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne sunmuştu. Yazıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işleyişinin aksamaması adına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekaletinin İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan'a verilmesi gerektiği belirtilmişti. İBB’nin yeni başkanvekili olacak ismi Ekrem İmamoğlu’nun işaret etmesi bekleniyor, kulislerde çarşamba günü CHP grubunun Nuri Aslan’ı aday göstereceği konuşuluyor.