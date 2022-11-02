Işıl Reçber: Parası olan aptal değil!

"Parası olan aptal değil!" 0:00 / 0:00

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yakın zamanda yurt dışından geldiğini ifade eden Işıl Reçber, giyim tarzı hakkında konuştu. Reçber, "İnsanın kendi fizik yapısını tanıması birinci şartım. İçten gelen bir tarzınız stiliniz oluyor, bu zorlama ile olacak bir durum değil. Son zamanlarda çok trend değil zamansız klasik parçalara yöneliyorum ve onları yıllarca giyebiliyorsunuz. Zamansız ve klasik parçalara daha çok harcama yapmak daha mantıklı geliyor." dedi.

Reçber, "Çarşı ve pazardan giyiniyorum" diyen isimlerin hatırlatılması üzerine, "Tabii ki beğenirsem ben de giyinirim. Bence samimi olanlar da var olmayanlar da var. Mesela Bodrumda çarşı ve pazar dolaşmayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Yaz tatilinde sadece 10 gün Bodrum'a gidebildiğini söyleyen Işıl Reçber "Oğlum İngiltere'de bir takımda futbol oynuyor. Okul tatil oldu o dönem ama bu seferde antrenmanlar devam etti. Ben de anne olarak oğlumu yalnız bırakmak istemedim. Ona destek olmam tatilimden daha önemliydi." diye konuştu.

"BİR BARDAK ÇAY 50 TL OLMAMALI"

Bodrum'daki fiyatları eleştiren ünlü isim, "İstanbul ve Bodrum'un Londra ve Zürih'ten hiç bir farklı kalmamış. Aslında bizim ülkemiz cennet her şeyi çok kolay bulabileceğimiz bir ülke. Eti, meyvesi, sebzesi ama 'neden fiyatları yükseklere getiriyorsunuz' diye sorguluyor insan. İstanbul'da da Bodrum'da da birçok mekanda yemek yiyoruz ama görüyorum ki işletmeciler 'enflasyon' ve 'zamlar' diyerek bu durumu kötüye kullanıyor. Türk çayını 50 TL'ye vermeyin kendi vatandaşınıza. Parası olan aptal değil!" diyerek tepkisini dile getirdi.

"HERKES İSTEDİĞİNİ GİYSİN"

Davete katılan oyuncu Gökçe Bahadır ise Nükhet Duru'nun tayt çıkışı hakkında ise, "Duymadım ama herkes ne istiyorsa onu giysi" dedi.

"BİR 'DUR' DEYİN ARTIK!"

Nükhet Duru, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık" diyerek taytların kadınlara yakışmadığını dile getirmişti.

Duru, "Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız." ifadelerini kullanmıştı.