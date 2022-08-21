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İsilik mantara dönüşebilir

Güneş alerjileri, isilik, bakteri ve mantar enfeksiyonları gibi yaz aylarında sık görülen cilt hastalıkları ihmal edilirse önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Sıcak havalarda bile çocukların kalın giydirildiğine dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Bu nedenle yaz aylarında en çok isilik problemiyle karşılaşıyoruz. İhmal edilirse mantara dönüşebiliyor" dedi. Dr. Seçkin "Cilt sağlığı için yaz aylarında çocukların terlememesine dikkat edilmesi ve ara ara sadece suyla terden arındırılması önemli" şeklinde konuştu.

İsilik mantara dönüşebilir

Yaz aylarında en sık görülen cilt problemleri arasında güneş alerjileri, yanıklar, lekeler, cilt kuruluğu ve isilik gibi rahatsızlıklar geliyor. Hem bebek, nem çocuk hem de erişkinlerde en çok görülen sorunun isilik olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Yaz aylarında terlemeye dikkat etmek önemli. Bebekleri ve çocukları sıcak havalarda bile çok giydirme eğilimi doğru değil" şeklinde konuştu.

İSİLİK MANTARA DÖNÜŞEBİLİR
Bebeklerde isiliğin en çok deri kıvrım yerlerinde meydana geldiğine dikkat çeken Dr. Seçkin "İsilik olunca ısrarla da terleme devam ederse bu kez cilt bariyeri bozulduğu için üzerine mantar da ekleniyor" uyarısında bulundu. Yazın cereyandan korkmanın ya da çocuklara atlet giydirmenin gereksiz olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Çocuğun terlediğini gören aile terli diye üzerine bir kat daha giydiriyor. Halbuki yapılması gereken daha ince kıyafet giydirmek" dedi.

SADECE SUYLA TEMİZLEYİN
Ailelerin isiliği gidermek için çeşitli yağlar, kremler, çeşitli kozmetikler sürdüğünü söyleyen Dr. Seçkin "Ancak bu tür ürünler gözenekleri tıkadığı için durumu daha kötüleştiriyor. Yapılması gereken çocuğun vücudunu serin tutmak ve gerekirse günde birkaç kez yalnızca suyla yıkamak. Sabun kurutuyor ama terin de ciltte kalmaması gerekiyor" dedi. Mevsimine uygun giyinmek kadar mevsimine uygun beslenmenin de önemli olduğunu ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Cilt sağlığı için yazın betakaroten içeren sarı ve kırmızı meyve ve sebzeler ile d vitamini almak ve bol su içmek de çok önemli" şeklinde konuştu.

LİMON OTU VE LİMON ÇİÇEĞİ TÜTSÜSÜ
Yazın sık görülen çeşitli alerjilerin de özellikle hassas ve atopik ciltlerde sıkıntılara neden olduğuna değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Güneş kadar güneş ürünleri, sinek ya da haşere kovucu spreyler, parfümler de alerjilere neden oluyor. Böyle durumlarda tüm ürünleri kesip gölgede oturmayı tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu. Dr. Seçkin "Sinek ve haşerelere karşı; limon otu içeren karışımlar ya da limon çiçeği tütsüsü, koruyucu tül ile elektrikli sinek kovucular doğal önlem olarak kullanılabilir" önerilerinde bulundu.

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