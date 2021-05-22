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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ İŞKENCE! Son dakika: Polis yeleği giyip evine gittiler! Sonrası dehşet! VİDEO HABER
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Polis yeleği giyip evine gittiler! Sonrası dehşet!

Samsun'da polis yeleği giyip evine gittikleri Abdullah Uzun'a 2.5 saat boyunca işkence yapıp hastanelik ettikleri iddia edilen 3 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kanlar içinde kalan Uzun'un sol kolunun da kırıldığı öğrenildi

KORKUNÇ İŞKENCE! Son dakika: Polis yeleği giyip evine gittiler! Sonrası dehşet! VİDEO HABER
Polis yeleği giyip evine gittiler! Sonrası dehşet!
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İHA

Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde, kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan 43 yaşındaki Abdullah Uzun'un evine gelen ve üzerinde polis yeleği bulunan kişiler Uzun'a, evin kapısını açtırıp içeri girdikten sonra 2.5 saat boyunca işkence yapıp hastanelik etti.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜSÜNÜ DE ÇEKTİLER

İHA'da yer alan habere göre saldırganların çıplak görüntüsünü çekip boş bir senet ile bir de 85 bin liralık senet imzalattığı Abdullah Uzun kanlar içinde kaldı.

SOL KOLU KIRILDI, ŞİKÂYETÇİ OLDU

Serbest bırakılınca korkusundan Samsun merkezdeki hastanelere gidemeyen Uzun, Asarcık ilçesine giderek burada Asarcık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kanlar içinde kalan ve sol kolu kırılan Abdullah Uzun polise şikayette bulundu.

BACANAĞININ KARDEŞLERİ YAKALANDI

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili Abdullah Uzun'un bacanağı olan M.U. ve kardeşi A.U. ve F.U. ile M.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Irmak Polis Merkezine teslim edilen 3'ü kardeş 4 kişi sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.U., A.U. ve F.U. kardeşler mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilerken, M.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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