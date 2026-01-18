Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 18 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç, barajlarda son durum ne?

        İSKİ 18 Ocak baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 18 Ocak 2026 baraj doluluk oranını paylaştı. Son zamanlarda etkili olan yağışların ardından barajların su seviyelerinde artış olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 18 Ocak İstanbul barajlarında son durum ne? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 09:59 Güncelleme: 18.01.2026 - 09:59
        1

        İSKİ 18 Ocak 2026 İstanbul barajlarının güncel verilerini yayınladı. İstanbul’un su kaynakları olan Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Terkos, Pabuçdere, Kazandere, Istrancalar barajlarındaki son durum belli oldu. Bu kapsamda “18 Ocak İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar…

        2

        18 OCAK 2026 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 18 Ocak 2026 Pazar günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 24,16 seviyesinde kaydedildi.

        3

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Elmalı Barajı: Yüzde 71,98

        Darlık Barajı: Yüzde 40,06

        Ömerli Barajı: Yüzde 32,76

        Istrancalar Barajı: Yüzde 31,98

        Alibey Barajı: Yüzde 19,05

        Büyükçekmece Barajı: Yüzde 17,83

        Terkos Barajı: Yüzde 16,43

        Sazlıdere Barajı: Yüzde 14,9

        Pabuçdere Barajı: Yüzde 8,27

        Kazandere Barajı: Yüzde 7,61

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
