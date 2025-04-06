İSKİ 6 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. İSKİ'nin resmi verilerine göre, 6 Nisan Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 79 üzerine çıktı. Peki , 6 Nisan 2025 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ verileri ile belli oluyor. 16 milyon vatandaşın ikamet ettiği Megakentte barajların son durumu araştırılıyor. Sizler için İstanbul barajları doluluk oranlarını haberimizde derledik. İşte, 6 Nisan Pazar bugün güncel İstanbul baraj doluluk oranları...
6 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
6 Nisan Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,47 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 6 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %94,46
Darlık Barajı: %78,74
Elmalı Barajı: %93,62
Terkos Barajı: %80,8
Alibey Barajı: %63,59
Büyükçekmece Barajı: %75,1
Sazlıdere Barajı: %58,36
Istrancalar Barajı: %41,37