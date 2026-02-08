Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 8 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu? 8 Şubat Pazar İstanbul barajlarında son durum

        İSKİ 8 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul barajlarının güncel verilerini paylaştı. Kış mevsiminde görülen yağışlar, barajlardaki su doluluk oranlarını olumlu yönde etkilemeye devam ediyor. İstanbul barajlarının son durumunu merak eden vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Peki, 8 Şubat İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 09:55 Güncelleme: 08.02.2026 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İSKİ 8 Şubat İstanbul barajlarının güncel doluluk oranını yayınladı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyeleri yükselmeye devam ediyor. İstanbul’a su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son durumu belli oldu. Bu kapsamda “İSKİ 8 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç, İstanbul barajlarındaki son durum ne?” sorularının cevabı haberimizde…

        2

        İSKİ 8 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Şubat 2026 Pazar günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 35,14 seviyesinde yer aldı.

        3

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: Yüzde 49,98

        Darlık Barajı: Yüzde 53,93

        Elmalı Barajı: Yüzde 93,54

        Terkos Barajı: Yüzde 22,73

        Alibey Barajı: Yüzde 30,85

        Büyükçekmece Barajı: Yüzde 25,39

        Sazlıdere Barajı: Yüzde 22,44

        Istrancalar Barajı: Yüzde 68,04

        Kazandere Barajı: Yüzde 11,55

        Pabuçdere Barajı: Yüzde 11,09

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Herkes bu soruyu soruyor
        Herkes bu soruyu soruyor
        Netanyahu, ABD'ye gidecek
        Netanyahu, ABD'ye gidecek
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu