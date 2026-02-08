İSKİ 8 Şubat İstanbul barajlarının güncel doluluk oranını yayınladı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyeleri yükselmeye devam ediyor. İstanbul’a su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son durumu belli oldu. Bu kapsamda “İSKİ 8 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç, İstanbul barajlarındaki son durum ne?” sorularının cevabı haberimizde…