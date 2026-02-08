İSKİ 8 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul barajlarının güncel verilerini paylaştı. Kış mevsiminde görülen yağışlar, barajlardaki su doluluk oranlarını olumlu yönde etkilemeye devam ediyor. İstanbul barajlarının son durumunu merak eden vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Peki, 8 Şubat İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar…
İSKİ 8 Şubat İstanbul barajlarının güncel doluluk oranını yayınladı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyeleri yükselmeye devam ediyor. İstanbul’a su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son durumu belli oldu. Bu kapsamda “İSKİ 8 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç, İstanbul barajlarındaki son durum ne?” sorularının cevabı haberimizde…
İSKİ 8 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Şubat 2026 Pazar günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 35,14 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: Yüzde 49,98
Darlık Barajı: Yüzde 53,93
Elmalı Barajı: Yüzde 93,54
Terkos Barajı: Yüzde 22,73
Alibey Barajı: Yüzde 30,85
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 25,39
Sazlıdere Barajı: Yüzde 22,44
Istrancalar Barajı: Yüzde 68,04
Kazandere Barajı: Yüzde 11,55
Pabuçdere Barajı: Yüzde 11,09