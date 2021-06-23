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İSKİ AÇIKLADI! Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İstanbul su kesintisi duyuruları

23 Haziran Çarşamba İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, arıza, bakım ve onarım nedeniyle İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı kesintileri açıkladı. 23 Haziran Salı İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 23 Haziran İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İSKİ AÇIKLADI! Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 23 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 23 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

23 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Orhangazi Mah,Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.06.2021 09:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Kestanelik Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.06.2021 21:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 23 HAZİRAN

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