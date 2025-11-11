İSKİ baraj doluluk oranı 11 Kasım 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

11 KASIM 2025 BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul baraj doluluk oranı 11 Kasım’da 21.41 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 22'NİN ALTINA DÜŞTÜ

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 9 Kasım’da yüzde 21,87 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 30 Nisan'da yüzde 81,23'e yükselen barajlardaki su seviyesi, sıcak hava ve su tüketimindeki artışla son 7 ayda düşmeye devam etti.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 17,58, Darlık'ta yüzde 32,13, Elmalı'da yüzde 51,46, Terkos'ta yüzde 24,79, Alibey'de yüzde 11,92, Büyükçekmece'de yüzde 24,73, Sazlıdere'de yüzde 22,33, Istrancalar'da yüzde 35,19, Kazandere'de yüzde 2,61, Pabuçdere'de yüzde 4,77 olarak hesaplandı.

Kentte 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki mevcut su miktarı bugün itibarıyla 189,84 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 465,15 kilogram oldu.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den bugüne kadar 381,98 milyon, Yeşilçay'dan da 84,3 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 3 milyon 98 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 1 milyon 253 bin metreküpü regülatörlerden, 1 milyon 845 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.

İSKİ istatistiklerine göre, 9 Kasım'daki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 67,79, 2016'da yüzde 36,69, 2017'de yüzde 56,2, 2018'de yüzde 48,25, 2019'da yüzde 40,35, 2020'de yüzde 28,65, 2021'de yüzde 43,96, 2022'de yüzde 38,4, 2023'te yüzde 16,77, 2024'te yüzde 29,7 ve 2025'te yüzde 21,87 olarak kaydedildi.