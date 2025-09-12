İSKİ baraj doluluk oranı 12 Eylül 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı. Peki, 12 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul barajlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından İstanbul barajları yüzde 40 seviyesinin altına düştü. İşte, güncel İSKİ grafiği ile 12 Eylül Cuma günü İstanbul'daki barajların doluluk oranı...
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 12 EYLÜL 2025
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 12 Eylül'de yüzde 35,76 oldu.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı % 29,37
Darlık Barajı % 48,99
Elmalı Barajı % 56,82
Terkos Barajı % 41,63
Alibey Barajı % 21,62
Büyükçekmece Barajı % 38,44