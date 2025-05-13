İSKİ baraj doluluk oranı 13 Mayıs 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan verilere göre Ömerli, Terkos, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesi belli oldu. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?