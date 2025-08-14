İSKİ baraj doluluk oranı 14 Ağustos 2025: Bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Baraj doluluk oranları, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaz aylarında yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Peki,14 Ağustos İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?