        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 14 Ağustos 2025: Bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından baraj doluluk oranı duyuruldu. 14 Ağustos Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranında düşüş var. İşte baraj doluluk oranı güncel veriler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 15:14 Güncelleme: 14.08.2025 - 15:15
        Baraj doluluk oranları, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaz aylarında yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Peki,14 Ağustos İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

        14 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İşte 14 Ağustos Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 47,32 olarak ölçüldü.

        Ömerli Barajı: %46,1

        Darlık Barajı: %59,26

        Elmalı Barajı: %65,73

        Terkos Barajı: %52,67

        Alibey Barajı: %31,05

        Büyükçekmece Barajı: %47,41

        Sazlıdere Barajı: %41,6

        Istrancalar Barajı: %28,15

        Kazandere Barajı: %33,51

        Pabuçdere Barajı: %40,43

