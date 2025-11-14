Habertürk
        İSKİ baraj doluluk oranı 14 Kasım 2025: Yağışlar sonrası İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 14 Kasım baraj doluluk oranı açıklandı. En son barajlarındaki su seviyesi yüzde 30 seviyesinin altına düşmüştü. Son yağan yağışların ardından İstanbul barajlarındaki doluluk seviyesi merak konusu. Yaz ve kış mevsiminde yağışlarla orantılı olarak su seviyesinde değişiklik olabiliyor. Peki, Yağışlar sonrası İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 14.11.2025 - 10:00 Güncelleme: 14.11.2025 - 10:00
        İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar, yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesiyle birlikte zorlu bir dönemden geçiyor. Peki, 14 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 14 KASIM 2025

        Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 21,47 olarak ölçüldü.

        Ömerli Barajı % 17,73

        Darlık Barajı % 31,25

        Elmalı Barajı % 53,75

        Terkos Barajı % 24,53

        Alibey Barajı % 12,87

        Büyükçekmece Barajı % 24,08

        Sazlıdere Barajı % 21,38

