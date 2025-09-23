İSKİ baraj doluluk oranı 23 Eylül 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul baraj doluluk oranı 22 Eylül Pazartesi bugün yüzde 31,9 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yüzde 32,33 olarak kaydedilmişti. Peki , 23 Eylül baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ barajlarındaki doluluk oranı yüzdelik olarak açıklanıyor. Yağışların yetersizliği ve hava sıcaklığının yüksek seyirde seyretmesi sebebiyle barajların doluluk oranı düşüşte. İşte, 23 Eylül İSKİ baraj doluluk oranı
23 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
23 Eylül Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 31,49 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı % 23,89
Darlık Barajı % 45,32
Elmalı Barajı % 52,92
Terkos Barajı % 37,61
Alibey Barajı % 18,61
Büyükçekmece Barajı % 34,88
Sazlıdere Barajı % 32,58
Istrancalar Barajı % 20,34