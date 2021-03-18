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İSKİ DUYURDU: 18 Mart İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) İstanbul Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanan ilçeleri İstanbullularla paylaştı. 18 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı İstanbul'da yalayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 18 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ DUYURDU: 18 Mart İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 18 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Sultangazi, Üsküdar, Silivri'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 18 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

18 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.03.2021 08:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.03.2021 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.03.2021 09:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NE?

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