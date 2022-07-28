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Haberler Gündem İSKİ duyurdu: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ arıza sorgula ile 28 Temmuz İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek?
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İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! 28 Temmuz İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak semtler ve mahalleler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Temmuz bugün İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi meydana gelecek. İşte bugünkü İSKİ su kesintisi duyuruları...

İSKİ duyurdu: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ arıza sorgula ile 28 Temmuz İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek?

İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı. İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintileri İstanbullar tarafından araştırılıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 28 Temmuz Perşembe İSKİ su kesintisi duyuruları...

28 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.07.2022 11:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah,Boyalık Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 28.07.2022 11:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.07.2022 10:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.07.2022 11:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah,Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.07.2022 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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