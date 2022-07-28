İSKİ duyurdu: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ arıza sorgula ile 28 Temmuz İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek?

İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı. İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintileri İstanbullar tarafından araştırılıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 28 Temmuz Perşembe İSKİ su kesintisi duyuruları...

28 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.07.2022 11:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah,Boyalık Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 28.07.2022 11:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.07.2022 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.07.2022 11:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.