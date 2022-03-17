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17 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİSİ OLAN İLÇELER
Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Silahtar Terfi Merkezi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 17.03.2022 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.03.2022 04:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah,Silahtarağa Mah,Topçular Mah,İslambey Mah,Çırçır Mah,Yeşilpınar Mah,Rami Yeni Mah,Düğmeciler Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Esentepe Mah,Rami Cuma Mah,Merkez Mah,Karadolap Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Silahtar Terfi Merkezi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 17.03.2022 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mahalle Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Silahtar Terfi Merkezi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 17.03.2022 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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