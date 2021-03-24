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İSKİ DUYURDU: İşte 24 Mart İstanbul su kesintisi olan ilçeler! Son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul'da 24 Mart Çarşamba günü yaşanacak su kesintisi duyuruları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ),24 Mart su kesintisi olacak ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 24 Mart İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler... 24 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ DUYURDU: İşte 24 Mart İstanbul su kesintisi olan ilçeler! Son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 24 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Bayrampaşa, Beykoz, Sultangazi'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 24 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

24 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.03.2021 09:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yalıköy Mah,Ortaçeşme Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.03.2021 09:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.03.2021 09:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

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