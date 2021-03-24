İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 24 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Bayrampaşa, Beykoz, Sultangazi'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 24 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

24 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.03.2021 09:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Ortaçeşme Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.03.2021 09:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.03.2021 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI