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İSKİ DUYURDU: İşte İstanbul'da hafta sonu su kesintisi olacak ilçeler! 24 Nisan su kesintisi İstanbul

İstanbulluların gündeminde hafta sonu İstanbul su kesintisi duyuruları var. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da hafta sonu arıza ve bakım nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçeleri ve mahalleleri İstanbul'da yaşayan vatandaşlarla paylaştı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 24 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ DUYURDU: İşte İstanbul'da hafta sonu su kesintisi olacak ilçeler! 24 Nisan su kesintisi İstanbul

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 24 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da bugün Arnavutköy, Beykoz, Küçükçekmece, Kadıköy, Pendik ve Zeytinburnu'da su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 24 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

24 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:İmrahor Mah,Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.04.2021 08:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,Kanlıca Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göztepe Mah
Arıza Sebebi:700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Elmalı-Beykoz 700 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:24.04.2021 09:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Yarımburgaz Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.04.2021 09:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Bostancı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.04.2021 09:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Sanayi Mah,Kurtköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.04.2021 10:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi:250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.04.2021 08:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 24 NİSAN 2021

İSKİ MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışma saatlerini azalttığını duyuran İSKİ açıklamasında "Koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla, İstanbul Valiliği tarafından mesai saatlerimiz, 15 Nisan 2021 Perşembe tarihinden itibaren 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak düzenlenmiştir. Tüm İstanbullulara önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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