İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın emniyet sorgusu ortaya çıktı. Emniyet sorgusunda Şafak Başa’ya dosyada müşteki olarak ifade veren kişilerin iddiaları soruldu.

“RÜŞVET YOKSA YAZI DA YOK” İDDİASI

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa.

Sorguda, Muhittin Erusta isimli kişinin müşteki olarak verdiği ifadesindeki iddialara yer verildi. Muhittin Erusta ifadesinde, “Begüm Çelikdelen ile yaptığım bir görüşmede kendisi bizzat bana, rüşvet vermediğimiz için Ekrem İmamoğlu'nun kendisine bu yazıyı kesinlikle Tampa Madencilik'e vermeyeceksiniz diye talimat verdiğini söyledi. Benden rüşvet isteyen Ekrem İmamoğlu, Adem Şanlısoy, Fatih Keleş, Begüm Çelikdelen, Şafak Başa isimli şahıslarda şikayetçiyim” dedi.

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"YASA GEREĞİ OLUMLU GÖRÜŞ ALMA İMKANI YOK"

Bu ifade Şafak Başa’ya soruldu. Şafak Başa bu soruya, “İfade tamamen asılsızdır. Kendisini tanımam. İSKİ yasa gereği su havzalarıyla ilgili görüş veren bir kuruluştur. Bizim Çevre Koruma Kontrol dairesi başkanlığı aracılığıyla yapılır. Bu daireye bağlı planlama şube müdürlüğümüze gelen talebi değerlendirir. İlgili birimlere sorar. Genel Müdür yardımcısı imzasıyla (su an için Begüm hanım) ilgili kamu kuruluşuna gönderilir. İddia edilen olayda idari süreç devam ederken arkadaşlarım bu yerle ilgili yasa gereği olumlu görüş alma imkanı olmadığını ifade ettiler.

“BU OLAY NEDENİYLE TARAFIMA KORUMA VERİLDİ”

Bu firmanın temsilcisi veya ortağı olduğunu iddia eden kişi, İSKİ yetkililerini tehdit ettiler. Sözlü tacize varan mesajlar gönderdiler. İdris Özcelep olarak bildiğim şahsın İSKİ çalışanlarına baskı yaparak tehditle görüş almak istediğini biliyorum. İnceleme yapan arkadaşlarım MAPEG ile yazıştıklarını oranın da olumsuz görüş verdiğini, ruhsatlarının bulunmadığını, dolayısıyla ruhsat hakkı olmadığını, bu sebeple bu firmaya olumlu görüş verilemeyeceğini söylediler. Biz de su havzası mevzuatı gereği ilgili birimlerce yazışarak İSKİ olarak olumlu görüş vermedik. İdris denen şahıs çok sık kuruma gelerek taciz ettiği için güvenlik işleri müdürlüğümüzce tutanak tutulmuştur. Bu olayla ilgili koruma talebinde bulundum. Tarafıma koruma tahsisi yapıldı” diye cevap verdi.

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İMAMOĞLU BANA, “GENEL MÜDÜRE YUMRUK ATMIŞSIN” DEDİ

İdris Özcelep de müşteki olarak verdiği ifadesinde, projenin uygulanması için tüm yerlerden onay aldıktan sonra İSKİ Su Havzaları Daire Koruma Başkanlığı’nın görüşlerinin talep edildiğini iddia etti. Müşteki Özcelep beyanında şunları söyledi: “Su havzaları hariç diğer belirttiğim yerlerden olumlu görüş geldi. 3 ay geçmesine rağmen bir görüş verilmediğinden Şafak Başa’dan randevu aldım. Şafak bana ‘Fatih Keleş’in yanına git. Ne veriyorsan ver, senin işini ancak o çözebilir. Fatih Keleş bize talimat verirse 10 dakikaya yazını hazırlarız’ dedi.

Ekrem İmamoğlu’nu Trabzon'dan tanıdığımdan ve aramızda bir samimiyet bulunduğundan dolayı geçen sene Ramazan bayramında ve geçen haftaki mitingi için Trabzon'a geldiğinde her ikisiyle de Ramada Hotel'in lobisinde görüştüm. Durumu anlattığımda bana, ‘sen genel müdüre küfür edip yumruk atmışsın’ diyerek Fatih Keleş’in kendisine bu şekilde bilgi verdiğini söyledi. Ben de kendisine böyle bir olayın yaşanmadığını belirttim. İSKİ’de yapılan haksızlıkları tak tak kendisine anlattığımda konuyu inceleyeceğini söyledi. Nitekim sorunu çözemedim. Meğerse bunlar zaten Ekrem İmamoğlu, Ali Nuhoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Ongun beraber hareket ediyorlarmış. Kurdukları bu yapı üzerinden insanlardan rüşvet topluyorlarmış. Ben bu rüşveti vermediğimden dolayı iki yıldır mağdur durumdayım" diye konuştu.

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“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”

Bu ifade de Şafak Başa’ya soruldu. Şafak Başa bu ifadeye, “Tüm iddiaları reddediyorum. Tamamen iftiradır. Eğer bir haksızlık olduysa dava açabilirdi. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. İSKİ tarihinin en fazla kaçak yapılaşma ile ilgili mücadele eden genel müdürü olabilirim. Bu yüzden bu işlemlerle ilgili bu tür olayla karşılaşıyorum ama hiçbir şekilde hukuka aykırı karar ya da görüş verdiğim olmamıştır. 32 yıllık meslek hayatım ve 6 yıllık İSKİ müdürlüğü kariyerimde böyle bir iftirayla karşılaşmadım” diye cevap verdi.

“İŞ DOLAYISIYLA BİR ARADAYIZ”

Şafak Başa’ya dosyadaki diğer şüphelilerle verdiği baz kayıtları soruldu. Şafak Başa bu soruya, “Ortak alanlarda baz vermemizdeki sebep iş dolayısıyla bir arada olmamızdan dolayıdır. Haftada en az 2-3 kez İBB binasında ve farklı birimlerde ister Bakırköy binası olsun ister Kasımpaşa binası olsun, toplantılara katılırım" diye cevap verdi.

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"23 YIL BOYUNCA HİÇ SORUŞTURMA GEÇİRMEDİM"

Şafak Başa ifadesinde şunları söyledi: “25 yaşımdan beri devletime ve milletime çok farklı kademelerde hizmet ettim. 10 yıl taşrada farklı ilçelerde kaymakam olarak görev yaptım. 2002'de mülkiye başmüfettişliğine terfi ettim. Müfettiş olarak görev yaptığım 13 yıl boyunca suç ve suçlularla mücadele ettim. Devletin gündeminde olan en hassas konularda görev aldım. Hiçbir soruşturma geçirmeden 23 yıl boyunca devletin güvenlik bürokrasisinde görev aldım. Bütün geçmişim ve sicilim İçişleri Bakanlığı kayıtlarında mevcuttur. Sürekli olarak İSKİ iş ve işlemleri Sayıştay denetçileri, İçişleri müfettişleri tarafından denetlenmektedir. İSKİ’de görev yaptığım dönemde de hukuka uygun olmayan ve inanmadığım, doğru bulmadığım hiçbir işlemin altına imza atmadım.

“ALLAH ŞAHİTTİR Kİ İMAMOĞLU TARAFIMA KANUNSUZ BİR EMİR VERMEDİ”

Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu meslek hayatımda en rahat çalıştığım ve kariyere, kurumsal bilgiye önem veren bir belediye başkanıdır, yöneticidir. Allah şahittir ki; genel müdür olarak şahsıma hiçbir zaman kanunsuz bir emir vermemiştir. Onun için kendisine de müteşekkirim. Bu arada kalp hastasıyım.

"AĞIR KALP HASTASIYIM"

Ağır bir baypas ameliyatı geçirdim. Mart ayı başında kontrole gittiğimde acil bir anjiyo olmak durumunda kaldım. Maalesef baypas olduğum damarlarımın tekrar tıkandığı, çalışmadığı ve acilen yeni bir operasyon geçirmem gerektiği bana tavsiye edildi. Bu duruma çare ararken doktor doktor gezerken gözaltına alındım. Günde 6 adet ağır kalp ve damar ilacı kullanıyorum. Gözaltı kararının kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.