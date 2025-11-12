İstanbul su kesintisi programı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tar (İSKİ) il genelinde yaşanacak su kesintilerini kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda zaman zaman bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 12 Kasım 2025 Çarşamba İSKİ planlı su kesintileri...
İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Kasım Çarşamba günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.