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İSKİ İstanbul su kesintileri: 12 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Kasım Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Başakşehir, Sultangazi ve Beykoz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 12 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 12 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Sultangazi ve Beykoz ilçelerinde 12 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 12 KASIM 2020

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Şahintepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2020 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mahalle
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2020 09:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Cebeci Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2020 10:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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