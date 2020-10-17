Neredeyse 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da su kesintileri en merak edilen konulardan biri. Vatandaşlar her gün "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?", "İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek" sorularına cevap arıyor. İşte 17 Ekim 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 17 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Altıntepsi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2020 08:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah,Altıntepsi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2020 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Göztepe Mah,Göksu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2020 09:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Bostan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2020 08:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah,Güzeltepe Mah,Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2020 10:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah,Girne Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2020 09:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]