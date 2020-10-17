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HaberlerGündemİSKİ İstanbul su kesintileri: 17 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 17 Ekim İstanbul'da sular
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İSKİ İstanbul su kesintileri: 17 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 17 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbullular 17 Ekim'de İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Ekim'de İstanbul'da su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı. 7 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 17 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ İstanbul su kesintileri: 17 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 17 Ekim İstanbul'da sular

Neredeyse 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da su kesintileri en merak edilen konulardan biri. Vatandaşlar her gün "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?", "İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek" sorularına cevap arıyor. İşte 17 Ekim 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 17 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Altıntepsi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.10.2020 08:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Terazidere Mah,Altıntepsi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.10.2020 09:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mahalle,Göztepe Mah,Göksu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.10.2020 09:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Bostan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.10.2020 08:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Çırçır Mah,Güzeltepe Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.10.2020 10:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah,Girne Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.10.2020 09:35
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.10.2020 08:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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