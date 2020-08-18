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İSKİ İstanbul su kesintileri: 18 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Ağustos Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 18 Ağustos SALI günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde 18 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 18 AĞUSTOS 2020

İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Akat Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.08.2020 05:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Tuna Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.08.2020 05:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Osmangazi Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Şehitler Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Hürriyet Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.08.2020 08:43
Bitiş Tarihi:

Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.08.2020 09:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.08.2020 08:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Ünalan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.08.2020 09:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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