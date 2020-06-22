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İSKİ İstanbul su kesintileri: 22 Haziran İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Sultanbeyli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 22 Haziran Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Sultanbeyli ilçelerinde 22 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 22 HAZİRAN 2020

İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Battal Gazi Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.06.2020 08:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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