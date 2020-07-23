Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 23 Temmuz Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Büyükçekmece, Beyoğlu, Esenler, Sultanbeyli, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde 23 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 TEMMUZ 2020
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sazlıbosna Mah,Hacımaşlı Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|23.07.2020 10:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|23.07.2020 10:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kalyoncu Kulluğu Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Evliya Celebi Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.07.2020 10:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Turgut Reis Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.07.2020 10:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Battal Gazi Mah,Ahmet Yesevi Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.07.2020 09:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tepeören Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.07.2020 10:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Topağacı Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|23.07.2020 10:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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