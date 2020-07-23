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İSKİ İstanbul su kesintileri: 23 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Arnavutköy, Büyükçekmece, Beyoğlu, Esenler, Sultanbeyli, Tuzla ve Ümraniye ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 23 Temmuz Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Büyükçekmece, Beyoğlu, Esenler, Sultanbeyli, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde 23 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 TEMMUZ 2020

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Sazlıbosna Mah,Hacımaşlı Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:23.07.2020 10:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:23.07.2020 10:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kalyoncu Kulluğu Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Evliya Celebi Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah
Açıklama:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.07.2020 10:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Turgut Reis Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.07.2020 10:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Battal Gazi Mah,Ahmet Yesevi Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.07.2020 09:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Tepeören Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.07.2020 10:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Topağacı Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:23.07.2020 10:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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