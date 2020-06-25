Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 25 Haziran Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bakırköy, Beşiktaş ve Sultangazi ilçelerinde 25 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 25 HAZİRAN 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.06.2020 09:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.06.2020 08:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Yıldız Mah,Cihannuma Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.06.2020 02:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.