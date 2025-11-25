Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 25 Kasım 2025 Salı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama 25 Kasım Salı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. 25 Kasım Salı günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacak. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Giriş: 25.11.2025 - 01:46 Güncelleme: 25.11.2025 - 07:24
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 25 Kasım 2025 İSKİ planlı su kesintileri...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

