Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Kasım Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Çatalca ve Ümraniye ilçelerinde 6 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 6 KASIM 2020
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yazlık Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.11.2020 08:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hekimbaşı Mah,Dumlupınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.11.2020 09:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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