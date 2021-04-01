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İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler?

İstanbulluların gündeminde İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa Yakasında arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak planlı su kesintileri var. 1 Nisan Perşembe günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul son dakika su kesintilerini duyurdu. 1 Nisan İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler?

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 1 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da Esenyurt ve Üsküdar'da bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 1 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

1NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.04.2021 10:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.04.2021 09:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

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