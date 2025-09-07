Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ su kesintisi programı ile 8 Eylül 2025 Pazartesi İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek ve sular ne zaman gelecek?

        İSKİ, İstanbul'da yaşanacak su kesintilerine dair duyurularını paylaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Avrupa ve Anadolu Yakası'nda planlanan su kesintilerinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler için sorgulama ekranını erişime açtı. Güncel duyurular ve sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar, bulundukları bölgede su kesintisi olup olmadığını kontrol edebiliyor. İşte, İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 21:51 Güncelleme: 07.09.2025 - 21:51
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin yayımladığı son duyurularla birlikte planlı su kesintileri araştırılmaya başlandı. Anadolu ve Avrupa yakasında bazı ilçelerde 8 Eylül Pazartesi günü su kesintisi uygulanacak. Peki, İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak? İşte, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü için İSKİ’nin açıkladığı planlı su kesintileri...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

