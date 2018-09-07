İskoçya - Belçika maçı ne zaman?

Hazırlık Ülkeler heyecanı devam ediyor. İskoçya, 07 Eylül 2018 Cuma günü Belçika takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. İskoçya 3 puana sahip olarak 154. sırada yer alırken Belçika 10 puanda ve 13. sırada. İskoçya son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Belçika, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 263 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İskoçya kazanırsa 5.00, beraberlik çıkarsa 3.50, Belçika sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

İskoçya son haftadaki Hırvatistan müsabasında 2-0 kazandı.

Belçika ise Galler maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan İskoçya, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

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