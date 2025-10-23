Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI: 2025 İŞKUR Gençlik Programı kura sonucu sorgulama nasıl, nereden yapılır?

        İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları açıklanan üniversiteler: 2025 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları görüntüleme nasıl yapılır?

        İŞKUR Gençlik Programı sonuçları üniversiteler tarafından duyuruluyor. Kura çekimi sonrası noter huzurunda isim listesi tek tek açıklanıyor. Türkiye'de gençlerin eğitim süreçlerini destekleyerek iş dünyasına hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklanan üniversiteler belli oldu. Peki İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları görüntüleme nasıl yapılır? İşte detaylar

        Giriş: 23.10.2025 - 09:51 Güncelleme: 25.10.2025 - 00:20
        İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları belli oldu. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları kura yöntemiyle belirleniyor. Üniversiteler, kendi akademik takvimleri doğrultusunda kura çekimlerini sürdürüyor. Üniversite öğrencilerine sigortalı iş imkânı sunarak hem tecrübe kazanmalarını hem de ekonomik anlamda desteklenmelerini sağlayacak projede açıklanan üniversiteler merak ediliyor. İşte, İŞKUR Gençlik Programı sonuçları sorgulama detayları

        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        İŞKUR Gençlik Programı sonuçları kura yöntemiyle belirleniyor. Üniversiteler, kendi akademik takvimleri doğrultusunda kura çekimlerini sürdürüyor.

        Bazı üniversitelerde ise başvuru süreci devam ediyor. Başvuru yapan adaylar, kura sonuçlarını ilgili üniversitenin akademik takvimi üzerinden takip edebilirler.

        İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler şu şekilde;

        Akdeniz Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları

        Ankara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları

        Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

        Çankırı Karatekin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

        Alaaddin Keykubat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

        Mersin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi sonuçları için tıklayın

        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

        İŞKUR Gençlik Programı; Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 10.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli listesinde yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen ve işgücü uyum programı uygulaması olan bir aktif işgücü programıdır.

        İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversiteleri ile işbirliği içerisinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programı olarak uygulamaya konuldu.

        Katılımcılara iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programdan kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek. Katılımcıların program esnasında başka bir işte sigortalı olmalarının önünde bir engel de bulunmuyor.

        KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (23 Ekim saat 10:00)

        Mersin Üniversitesi (23 Ekim saat 09.30)

        Çukurova Üniversitesi (27 Ekim saat 09:00)

        Süleyman Demirel Üniversitesi 27 Ekim saat 10:00)

